Большинство американцев убеждены, что Трамп может ввести войска в Иран, - опрос

21:31 19.03.2026 Чт
2 мин
Граждане США считают такой сценарий возможным, хоть и не поддерживают его
Мария Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Около 65% американцев считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о введении войск в Иран, однако поддерживают такое решение лишь 7% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Reuters/Ipsos.

Общий уровень поддержки войны также остается низким: ее одобряют около 37% американцев, тогда как 59% выступают против.

Среди сторонников Трампа поддержка действий администрации выше: 77% республиканцев одобряют удары США по Ирану. В то же время среди демократов этот показатель составляет лишь 6%, а среди независимых избирателей - 28%.

В то же время часть американцев допускает ограниченное военное участие. В частности, 34% респондентов поддерживают развертывание небольшого количества сил специального назначения, среди республиканцев таких - 63%.

Однако большинство - 55% - выступают против любого ввода наземных войск независимо от масштаба операции.

Рейтинг Дональда Трампа, по данным опроса, остался на уровне 40% и почти не изменился после начала военных действий.

Война в Иране и раскол в США

На фоне войны в Иране в США обостряются внутренние противоречия относительно целесообразности конфликта. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны, а сенаторы готовят публичный допрос руководителей разведки относительно причин конфликта и оценок угроз

В то же время, по данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает завершить войну на фоне роста цен на нефть и рисков ее затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана: директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила часть речи об отсутствии попыток восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.

