Большинство американцев убеждены, что Трамп может ввести войска в Иран, - опрос

Общий уровень поддержки войны также остается низким: ее одобряют около 37% американцев, тогда как 59% выступают против.

Среди сторонников Трампа поддержка действий администрации выше: 77% республиканцев одобряют удары США по Ирану. В то же время среди демократов этот показатель составляет лишь 6%, а среди независимых избирателей - 28%.

В то же время часть американцев допускает ограниченное военное участие. В частности, 34% респондентов поддерживают развертывание небольшого количества сил специального назначения, среди республиканцев таких - 63%.

Однако большинство - 55% - выступают против любого ввода наземных войск независимо от масштаба операции.

Рейтинг Дональда Трампа, по данным опроса, остался на уровне 40% и почти не изменился после начала военных действий.

Война в Иране и раскол в США

На фоне войны в Иране в США обостряются внутренние противоречия относительно целесообразности конфликта. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны, а сенаторы готовят публичный допрос руководителей разведки относительно причин конфликта и оценок угроз