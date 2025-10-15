Більше звернень від ветеранів, менше - від ВПО. Що відбувається на ринку праці в Україні

Понад пів мільйона українців отримали допомогу

З початку року до Служби зайнятості звернулися понад 520 тисяч українців. З них 300 тисяч осіб уже забезпечено зайнятістю через працевлаштування або інші активні програми. Ще 80 тисяч пройшли навчання, а 10 тисяч отримали гранти на створення або розвиток власної справи.

"Тобто 75% усіх, хто звернувся до нас, отримали реальну підтримку", - зазначила Жовтяк.

За її словами, кількість вакансій у 2025 році залишається стабільною - на єдиному порталі розміщено понад 240 тисяч пропозицій роботи.

Зміна балансу сил: тепер час працівників

Очільниця Служби зайнятості пояснила, що якщо до війни ринок праці диктували роботодавці, то тепер ситуація змінилася.

"Якщо раніше на одну вакансію було по 40 відгуків, то зараз один-два - і це вважається добре", - пояснила вона.

Така тенденція свідчить про дефіцит кадрів у багатьох галузях і підвищення ролі працівника у виборі місця роботи.

Акцент на підтримці ветеранів

За словами Жовтяк, від ветеранів і ветеранок останнім часом надходить все більше звернень. З початку повномасштабного вторгнення до Служби зайнятості звернулися приблизно 40 тисяч ветеранів.

Із них:

10 тисяч уже працевлаштовані;

10 тисяч пройшли навчання або підвищення кваліфікації;

понад 2 тисячі отримали гранти на власну справу.

"Фактично близько 60% ветеранів отримали реальну допомогу", - наголосила очільниця.

Водночас Жовтяк зазначила, що зараз зменшується кількість звернень від ВПО, оскільки у переважній більшості люди уже знайшли своє місце.

Від виплат - до екосистеми підтримки

Юлія Жовтяк підкреслює, що нинішня політика зайнятості вже не обмежується виплатами безробітним.

"Ми будуємо екосистему можливостей для людей і роботодавців. Служба зайнятості - це місток між бізнесом, який потребує кадрів, та людьми, які шукають роботу або хочуть реалізувати себе", - пояснила вона.