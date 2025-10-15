Больше обращений от ветеранов, меньше - от ВПЛ. Что происходит на рынке труда в Украине

Более полумиллиона украинцев получили помощь

С начала года в Службу занятости обратились более 520 тысяч украинцев.

Из них 300 тысяч человек уже обеспечены занятостью через трудоустройство или другие активные программы. Еще 80 тысяч прошли обучение, а 10 тысяч получили гранты на создание или развитие собственного дела.

"То есть 75% всех, кто обратился к нам, получили реальную поддержку", - отметила Жовтяк.

По ее словам, количество вакансий в 2025 году остается стабильным - на едином портале размещено более 240 тысяч предложений работы.

Изменение баланса сил: теперь время работников

Руководительница Службы занятости объяснила, что если до войны рынок труда диктовали работодатели, то теперь ситуация изменилась.

"Если раньше на одну вакансию было по 40 отзывов, то сейчас один-два - и это считается хорошо", - пояснила она.

Такая тенденция свидетельствует о дефиците кадров во многих отраслях и повышении роли работника в выборе места работы.

Акцент на поддержке ветеранов

По словам Жовтяк, от ветеранов и ветеранок в последнее время поступает все больше обращений. С начала полномасштабного вторжения в Службу занятости обратились около 40 тысяч ветеранов.

Из них:

10 тысяч уже трудоустроены;

10 тысяч прошли обучение или повышение квалификации;

более 2 тысяч получили гранты на собственное дело.

"Фактически около 60% ветеранов получили реальную помощь", - подчеркнула руководительница.

В то же время Жовтяк отметила, что сейчас уменьшается количество обращений от ВПЛ, поскольку в подавляющем большинстве люди уже нашли свое место.

От выплат - к экосистеме поддержки

Юлия Жовтяк подчеркивает, что нынешняя политика занятости уже не ограничивается выплатами безработным.

"Мы строим экосистему возможностей для людей и работодателей. Служба занятости - это мостик между бизнесом, который нуждается в кадрах, и людьми, которые ищут работу или хотят реализовать себя", - пояснила она.