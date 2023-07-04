Більше знищено - більше звільнено. Данілов розповів про першочергове завдання ЗСУ

Першочерговим завданням українських військ є знищення російських окупантів, а також їхньої військової техніки та складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

Він зазначив, що на даному етапі активних бойових дій Сили оборони виконують завдання номер один - максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального та боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії.

За словами секретаря РНБО, останні дні особливо врожайні.

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено - більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", - додав Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та вражають цілі ворога.

За минулий тиждень наші захисники звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

При цьому західні ЗМІ пишуть, що контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося. Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ ЗСУ виявився складним через протипіхотні міни та інші перешкоди росіян. Він вважає, що наші бійці роблять правильно, коли діють обережно.

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