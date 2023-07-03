Не легка прогулянка. У НАТО похвалили Україну за обережність при контрнаступі

Контрнаступ України виявився складним через протипіхотні міни та інші перешкоди, встановлені російськими окупантами. Проте українські захисники вчиняють правильно, коли діють обережно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Контрнаступ - це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легка прогулянка. Цього ніколи не буде", - сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що українські військові стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 км, коли вони намагаються прорвати російські лінії.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", - сказав він.

Коментарі Бауера повторили зауваження голови Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, який заявив, що контрнаступ буде дуже складним, дуже тривалим і "дуже, дуже кривавим".

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат при дослідженні можливих проривів.

"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу", - сказав він.

Бауер додав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше: "Це дуже, дуже важкий час для них".

Контрнаступ України

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

При цьому у Міноборони України підкреслювали, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

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