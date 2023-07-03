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Не легка прогулянка. У НАТО похвалили Україну за обережність при контрнаступі

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Понеділок 03 липня 2023 15:29
Не легка прогулянка. У НАТО похвалили Україну за обережність при контрнаступі Фото: Роб Бауер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Контрнаступ України виявився складним через протипіхотні міни та інші перешкоди, встановлені російськими окупантами. Проте українські захисники вчиняють правильно, коли діють обережно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Контрнаступ - це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легка прогулянка. Цього ніколи не буде", - сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що українські військові стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 км, коли вони намагаються прорвати російські лінії.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", - сказав він.

Коментарі Бауера повторили зауваження голови Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, який заявив, що контрнаступ буде дуже складним, дуже тривалим і "дуже, дуже кривавим".

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат при дослідженні можливих проривів.

"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу", - сказав він.

Бауер додав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше: "Це дуже, дуже важкий час для них".

Контрнаступ України

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

При цьому у Міноборони України підкреслювали, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

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