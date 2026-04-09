Більше жодних черг у каси: студенти зможуть купувати квитки на електрички у застосунку

Головне: Цифровізація: Більше не потрібно стояти в черзі до каси, щоб пред'явити студентський для купівлі квитка на електричку.

Пільгова ціна активується лише після введення серії та номера документа в застосунку. Доступність: Оновлення вже працює у версіях застосунку для Android та iOS.

Як працює новий сервіс

Відтепер студентам не потрібно звертатися до каси, щоб придбати пільговий квиток. Оформити його можна безпосередньо в застосунку "Укрзалізниці".

Для цього потрібно:

обрати розділ "Приміські" або Kyiv City Express;

вказати станції відправлення і прибуття;

обрати "Студентський квиток";

обов’язково ввести серію та номер студентського;

додати пільгу та оплатити.

Знижка застосовується автоматично під час оплати.

Де вже доступна послуга

Наразі онлайн-квитки зі студентською пільгою доступні у 19 регіонах України. Йдеться про: Київську, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську, Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, Херсонську та Запорізьку області.

В "Укрзалізниці" зазначають, що продовжують розширювати функціонал і працюють над тим, щоб сервіс став доступним у всіх регіонах.