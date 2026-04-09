Більше жодних черг у каси: студенти зможуть купувати квитки на електрички у застосунку

11:49 09.04.2026 Чт
2 хв
Купити квитки онлайн на електрички студенти можуть поки не у всіх регіонах
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Відтепер студенти можуть купувати квитки на електричку у застосунку УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Студенти в Україні тепер можуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди прямо у смартфоні. Новий сервіс уже доступний у більшості регіонів країни.

Головне:

  • Цифровізація: Більше не потрібно стояти в черзі до каси, щоб пред'явити студентський для купівлі квитка на електричку.
  • Де працює: Послуга доступна для приміських рейсів та системи City Express у 19 областях.
  • Знижка: Пільгова ціна активується лише після введення серії та номера документа в застосунку.
  • Доступність: Оновлення вже працює у версіях застосунку для Android та iOS.

Як працює новий сервіс

Відтепер студентам не потрібно звертатися до каси, щоб придбати пільговий квиток. Оформити його можна безпосередньо в застосунку "Укрзалізниці".

Для цього потрібно:

  • обрати розділ "Приміські" або Kyiv City Express;
  • вказати станції відправлення і прибуття;
  • обрати "Студентський квиток";
  • обов’язково ввести серію та номер студентського;
  • додати пільгу та оплатити.

Знижка застосовується автоматично під час оплати.

Де вже доступна послуга

Наразі онлайн-квитки зі студентською пільгою доступні у 19 регіонах України. Йдеться про: Київську, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську, Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, Херсонську та Запорізьку області.

В "Укрзалізниці" зазначають, що продовжують розширювати функціонал і працюють над тим, щоб сервіс став доступним у всіх регіонах.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила можливість купувати квитки через мобільний застосунок ще у 7 областях. Пасажири можуть оформити поїздку онлайн за кілька секунд без черг, а електронний квиток зберігається у смартфоні та спрощує посадку.

Також у застосунку УЗ нещодавно з’явился функція купівлі залізничних квитків для людей з інвалідністю.

