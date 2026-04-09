Больше никаких очередей в кассы: студенты смогут покупать билеты на электрички в приложении

Студенты в Украине теперь могут покупать льготные билеты на пригородные поезда прямо в смартфоне. Новый сервис уже доступен в большинстве регионов страны.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Главное:
Отныне студентам не нужно обращаться в кассу, чтобы приобрести льготный билет. Оформить его можно непосредственно в приложении "Укрзализныци".
Для этого нужно:
Скидка применяется автоматически во время оплаты.
Сейчас онлайн-билеты со студенческой льготой доступны в 19 регионах Украины. Речь идет о: Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Запорожской областях.
В "Укрзализныце" отмечают, что продолжают расширять функционал и работают над тем, чтобы сервис стал доступным во всех регионах.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила возможность покупать билеты через мобильное приложение еще в 7 областях. Пассажиры могут оформить поездку онлайн за несколько секунд без очередей, а электронный билет сохраняется в смартфоне и упрощает посадку.
Также в приложении УЗ недавно появилась функция покупки железнодорожных билетов для людей с инвалидностью.