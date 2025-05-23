Останній вихід УПЛ: повний розклад та головні інтриги 30 туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Матчі за виживання

В перший ігровий день туру зустрінуться претенденти на пониження в класі та участь у перехідних матчах. У Києві зійдуться два столичні колективи – "Оболонь" та "Лівий Берег". А "Інгулець" з Петрового в Олександрії прийме полтавську "Ворсклу". Поєдинки стартують одночасно – о 15:30.

"Оболонь" випереджає основних переслідувачів на три бали та в очному протистоянні з "Лівим Берегом" може грати на нічию. "Лелекам" необхідна лише перемога, щоб уникнути стикових матчів.

"Ворскла", яка має однакову кількість очок із "Лівим Берегом", вже точно потрапляє до зони плей-офф за виживання. Більше того, полтавці можуть вилетіти напряму, якщо програють "Інгульцю" у вирішальному матчі. У свою чергу, команді з Петрового потрібна лише перемога: нічия означатиме прямий виліт.

Можлива ситуація, що три команди на фініші матимуть однакову кількість очок. У такому разі визначальними стануть результати очних матчів між цими суперниками.

Нова емблема "Динамо" та прощальний вихід Пушіча

У суботу, 24 травня, пройдуть три матчі, результати яких особливо не вплинуть на турнірну ситуацію. О 13:00 "Чорноморець" у Одесі зіграє проти "Олександрії".

О 15:30 у Львові "Рух" прийме "Шахтар". Судячи з останніх повідомлень, це буде прощальний матч Маріно Пушіча на чолі "гірників". Не зовсім зрозуміла ситуація з "Рухом" у світлі анонсованого раніше його об'єднання з іншим львівським клубом – "Карпатами".

О 18:00 на поле столичної арені імені Валерія Лобановського вийдуть чемпіони України – "Динамо" та ковалівський "Колос". Кияни перед матчем презентують оновлену емблему клубу.

Хто потрапить до єврокубків

Останню від України путівку до континентальних змагань у сезоні-2025/26 в неділю, 25 травня розіграють житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".

"Полісся" та "Кривбас" зроблять це в очному протистоянні в Житомирі. А львів'яни – вдома будуть грати на перемогу з луганською "Зорею". Матчі стартують паралельно – о 18:00.

Найгірше положення у "Кривбаса". Навіть перемога в житомирському матчі не гарантує йому успіх у суперечці. Якщо виграють також "Карпати" – буде рівність балів, але у львів'ян перевага в особистих зустрічах (3:0, 0:2). Найзрозуміліше завдання у "Полісся": перемога – і воно на коні.

Розклад матчів 30-го туру УПЛ

П'ятниця, 23 травня

15:30, "Оболонь" – "Лівий Берег"

15:30, "Інгулець" – "Ворскла"

Субота, 24 травня

13:00, "Чорноморець" – "Олександрія"

15:30, "Рух" – "Шахтар"

18:00, "Динамо" – "Колос"

Неділя, 25 травня

15:30, "Верес" – ЛНЗ

18:00, "Карпати" – "Зоря"

18:00, "Полісся" – "Кривбас"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.