Больше огня и динамики: "Шахтер" представил новую форму на сезон-2025/26

Донецкий "Шахтер" представил новую игровую форму на сезон-2025/26. Презентованы два комплекта - домашний и выездной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Футболки с шахтерской идентичностью

Домашний комплект традиционно выполнен в оранжево-черных цветах, которые давно стали визитной карточкой "горняков". Выездная форма - в сером цвете с графическим узором, символизирующим уголь и пламя - главные образы шахтерской идентичности.

"Новая экипировка продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года, переосмысливая ее через новую динамику: больше действия, огня и внутреннего импульса, который запускает движение вперед", - говорится в презентации на сайте клуба.

Предыдущий раз "Шахтер" обновлял комплекты формы в июле 2024 года. Тогда было представлено три варианта - кроме традиционных для клуба, также в национальных цветах Украины.

Сколько стоит новая форма и как ее приобрести

Новая форма создана в сотрудничестве с техническим партнером клуба - брендом Puma, с которым "горняки" сотрудничают с 2020 года.

С 23 мая она уже появилась в продаже. Оригинальная футболка стоит 4 490 гривен, реплика - 2 990, детская - 2 390 грн. Также отдельно доступны шорты (2 490 гривен) и гетры (1 290).

Приобрести можно на официальном сайте ua.puma.com и в магазине ФК "Шахтер".