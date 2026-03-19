Більше за військовий бюджет РФ та Британії: ціна війни США з Іраном може зрости

Пентагон готує запит до Конгресу про виділення понад 200 мільярдів доларів на покриття витрат і поповнення арсеналу після операцій проти Ірану - і це понад основний оборонний бюджет.

Гегсет підтвердив запит

Міністр оборони визнав, що Пентагон дійсно звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням. Проте уточнив: сама сума може змінитися.

"Що стосується 200 мільярдів доларів, я думаю, що ця цифра може коливатися", - сказав Гегсет на пресконференції в четвер.

За його словами, гроші потрібні на три цілі:

покриття вже здійснених витрат на операцію;

можливі майбутні дії;

поповнення запасів боєприпасів.

"Очевидно, що для вбивства лиходіїв потрібні гроші, тому ми звертаємося до Конгресу та наших людей", - додав він.

Скільки вже витрачено

За наявними даними, реальні витрати на війну з Іраном поки що становлять мільярди доларів - але далеко не 200 мільярдів. Новий запит стосується насамперед відновлення виробництва зброї, яку США та Ізраїль використали під час бойових дій.

Конгрес не в захваті

Axios припустило, що запит зіштовхнеться з опором. Проти - більшість демократів і частина республіканців. Причини прості: війна непопулярна, а 200 мільярдів доларів додаються до основного бюджету Пентагону, який вже перевищує трильйон доларів на рік.

Сенатор-республіканець від Канзасу Роджер Маршалл назвав запитувану суму завищеною.

"Їм справді потрібно прийти на Капітолійський пагорб і сказати нам, на що будуть витрачені ці гроші", - заявляв він.

Для розуміння масштабу

200 мільярдів доларів - це більше, ніж річний оборонний бюджет будь-якої країни світу, крім США і Китаю. Для порівняння: навіть найбільші армії Європи витрачають на оборону в рази менше.

Згідно з ухваленим бюджетом на 2025 рік, офіційні витрати на "національну оборону" Росії становлять близько 175-187 мільярдів доларів. Оборонний бюджет Британії на 2025/26 фінансовий рік становить приблизно 78–80 млрд доларів.