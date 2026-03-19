Больше военного бюджета РФ и Британии: цена войны США с Ираном может вырасти

Пентагон готовит запрос в Конгресс о выделении более 200 миллиардов долларов на покрытие расходов и пополнение арсенала после операций против Ирана - и это сверх основного оборонного бюджета.

Гегсет подтвердил запрос

Министр обороны признал, что Пентагон действительно обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием. Однако уточнил: сама сумма может измениться.

"Что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, что эта цифра может колебаться", - сказал Гегсет на пресс-конференции в четверг.

По его словам, деньги нужны на три цели:

покрытие уже осуществленных расходов на операцию;

возможные будущие действия;

пополнение запасов боеприпасов.

"Очевидно, что для убийства злодеев нужны деньги, поэтому мы обращаемся к Конгрессу и нашим людям", - добавил он.

Сколько уже потрачено

По имеющимся данным, реальные расходы на войну с Ираном пока составляют миллиарды долларов - но далеко не 200 миллиардов. Новый запрос касается прежде всего восстановления производства оружия, которое США и Израиль использовали во время боевых действий.

Конгресс не в восторге

Axios предположило, что запрос столкнется с сопротивлением. Против - большинство демократов и часть республиканцев. Причины просты: война непопулярна, а 200 миллиардов долларов добавляются к основному бюджету Пентагона, который уже превышает триллион долларов в год.

Сенатор-республиканец от Канзаса Роджер Маршалл назвал запрашиваемую сумму завышенной.

"Им действительно нужно прийти на Капитолийский холм и сказать нам, на что будут потрачены эти деньги", - заявлял он.

Для понимания масштаба

200 миллиардов долларов - это больше, чем годовой оборонный бюджет любой страны мира, кроме США и Китая. Для сравнения: даже крупнейшие армии Европы тратят на оборону в разы меньше.

Согласно принятому бюджету на 2025 год, официальные расходы на "национальную оборону" России составляют около 175-187 миллиардов долларов. Оборонный бюджет Британии на 2025/26 финансовый год составляет примерно 78-80 млрд долларов.