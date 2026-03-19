Больше военного бюджета РФ и Британии: цена войны США с Ираном может вырасти

США могут понадобиться значительно больше денег на войну против Ирана. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, однако цифра может еще измениться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время конференции в Пентагоне.
Пентагон готовит запрос в Конгресс о выделении более 200 миллиардов долларов на покрытие расходов и пополнение арсенала после операций против Ирана - и это сверх основного оборонного бюджета.
Министр обороны признал, что Пентагон действительно обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием. Однако уточнил: сама сумма может измениться.
"Что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, что эта цифра может колебаться", - сказал Гегсет на пресс-конференции в четверг.
По его словам, деньги нужны на три цели:
"Очевидно, что для убийства злодеев нужны деньги, поэтому мы обращаемся к Конгрессу и нашим людям", - добавил он.
По имеющимся данным, реальные расходы на войну с Ираном пока составляют миллиарды долларов - но далеко не 200 миллиардов. Новый запрос касается прежде всего восстановления производства оружия, которое США и Израиль использовали во время боевых действий.
Axios предположило, что запрос столкнется с сопротивлением. Против - большинство демократов и часть республиканцев. Причины просты: война непопулярна, а 200 миллиардов долларов добавляются к основному бюджету Пентагона, который уже превышает триллион долларов в год.
Сенатор-республиканец от Канзаса Роджер Маршалл назвал запрашиваемую сумму завышенной.
"Им действительно нужно прийти на Капитолийский холм и сказать нам, на что будут потрачены эти деньги", - заявлял он.
200 миллиардов долларов - это больше, чем годовой оборонный бюджет любой страны мира, кроме США и Китая. Для сравнения: даже крупнейшие армии Европы тратят на оборону в разы меньше.
Согласно принятому бюджету на 2025 год, официальные расходы на "национальную оборону" России составляют около 175-187 миллиардов долларов. Оборонный бюджет Британии на 2025/26 финансовый год составляет примерно 78-80 млрд долларов.
Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что цели Вашингтона и Тель-Авива в войне против Ирана отличаются.
Израиль сосредотачивается на нейтрализации иранского руководства, тогда как Трамп определил целью уничтожение ракетных мощностей и военно-морского флота Ирана.
На фоне этого в США усиливаются внутренние противоречия вокруг целесообразности войны - часть советников призывает ее завершить, а сенаторы готовят допрос разведки о причинах конфликта
Директор контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку из-за несогласия с войной против Ирана.
В заявлении на имя Трампа он написал, что война началась под давлением Израиля и его американского лобби, а самого президента ввели в заблуждение,