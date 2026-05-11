Больше взрывчатки и новые ловушки: как Россия модернизировала ракеты Х-101
Россия по меньшей мере четыре раза меняла конструкцию крылатой ракеты Х-101 с начала полномасштабной войны. Так враг пытается обойти украинскую ПВО и нанести еще больший ущерб гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Зачем Россия модернизирует Х-101
Украинские военные объясняют: все изменения имеют две главные цели:
- уменьшить эффективность украинской противовоздушной обороны;
- усилить удары по мирным городам и критической инфраструктуре.
По словам министра обороны Михаила Федорова, главная задача Украины - научиться выявлять все воздушные цели в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
Только с начала 2026 года украинская ПВО уже уничтожила около 88% ракет типов Х-101, Х-55 и Х-555.
Какой была ракета в начале вторжения
На старте полномасштабной войны Х-101 была дальнобойной крылатой ракетой, которую запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Ее главные характеристики:
- боевая часть массой до 500 кг;
- дальность полета до 2500 км;
- спутниковая навигация;
- система наведения по изображению местности.
Пуски обычно осуществлялись из района Каспийского моря. Из-за этого ракета могла лететь к цели до 12 часов.
Именно большой запас дальности позволил России начать менять конструкцию ракеты.
Фото: четыре этапа модернизации ракеты Х-101 (mod.gov.ua)
Первая модернизация - больше взрывчатки
После того как значительную часть Х-101 начали сбивать, россияне решили пожертвовать частью горючего.
Освободившееся пространство использовали для второй боевой части.
В результате общий вес взрывного заряда вырос примерно до 800 кг. Это значительно усилило разрушительную силу ракеты.
Вторая модернизация - кассетные заряды и пожары
Позже Х-101 получила кассетные боевые элементы.
После взрыва они разлетаются на большую площадь и поражают много целей одновременно.
Особую опасность представляют зажигательные примеси, которые могут вызвать масштабные пожары.
Именно поэтому после ударов такими ракетами часто фиксируют сильное возгорание гражданских объектов.
В Минобороны отмечают: это свидетельствует о целенаправленной адаптации ракеты для атак по инфраструктуре городов.
Третья модернизация - более точное наведение
Россия также обновила систему наведения ракеты.
Она работает так:
- До запуска в память ракеты загружают карту местности.
- Во время полета система сравнивает реальное изображение с эталоном.
- Если есть отклонения - ракета сама корректирует курс.
Это позволяет точнее поражать цели даже во время действия украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Впрочем, в крупных городах такая система работает хуже из-за плотной застройки.
В Минобороны подчеркивают: когда РФ запускает Х-101 по городам, она осознает риск неточных ударов по жилым кварталам.
Четвертая модернизация - защита от перехвата
Последним этапом стала установка систем радиоэлектронной защиты.
Они могут:
- создавать ложные цели для радаров;
- сбивать с курса ракеты-перехватчики;
- автоматически запускать тепловые ловушки.
Это усложняет работу ПВО, но не делает ракету неуязвимой.
Украинские военные уже находили обломки Х-101, где эти системы не сработали.
У России проблемы с носителями
Несмотря на модернизацию самих ракет, у России растут проблемы со стратегической авиацией.
Бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 быстро изнашиваются из-за интенсивного использования.
Из-за этого:
- часть самолетов несет меньше ракет;
- сокращается количество боеспособных носителей;
- ослабевает ядерный потенциал РФ.
Кроме того, анализ обломков показывает: ракеты часто собирают буквально за несколько недель до запуска.
Это означает, что Россия уже почти не имеет больших складских запасов и работает в режиме постоянного производства.
Что это означает для Украины
В Минобороны подытоживают: все изменения Х-101 - это не технологический прорыв, а вынужденная реакция России на успешную работу украинской ПВО.
Чем больше ракет сбивает Украина, тем больше враг вынужден менять свое оружие, пытаясь сохранить способность атаковать украинские города.
