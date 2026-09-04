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Больше не нужно печатать: Google меняет Gmail, Docs и Keep

11:19 04.09.2026 Пт
2 мин
Клавиатура станет не нужной?
aimg Ольга Завада
Больше не нужно печатать: Google меняет Gmail, Docs и Keep Gmail получил голосовой поиск на базе Gemini (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google превращает Gmail, Docs и Keep в голосовых ИИ-помощников. Новые функции Gemini позволяют общаться с почтой, документами и примечаниями - искать информацию, задавать вопросы и создавать контент без рук.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Возможности Gmail Live, Docs Live и Keep Live

Разработчики отмечают, что новые функции созданы для того, чтобы минимизировать использование клавиатуры и ускорить выполнение повседневных задач.

При разговоре с ассистентом пользователи видят текстовую транскрипцию диалога в реальном времени.

Gmail Live: вместо ввода запросов в поисковую строку можно голосом спросить ассистента о содержимом входящих писем. Gemini найдет нужные письма, подытожит их содержание или ответит на уточняющие вопросы по переписке.

Docs Live: позволяет голосом описать идею или концепцию, после чего ИИ создаст первый черновик документа. Для формирования текста помощник может использовать данные из Gmail, Google Drive, рабочих чатов или искать информацию непосредственно в сети.

Keep Live преобразует приложение в голосовой блокнот для быстрого фиксирования мнений без набора текста.

Ассистент может самостоятельно формировать списки и подбирать структурированные данные - например, составить полный список ингредиентов для приготовления определенного блюда по голосовой просьбе.

Читайте больше: Большое обновление Gemini: что изменится в чатах, уведомлениях и ИИ-агенте

Доступность и развитие голосовой экосистемы Google

Функция Gmail Live доступна для пользователей тарифных планов Google AI Plus, Pro и Ultra.

Инструменты Docs Live и Keep Live доступны для пользователей тарифов Google AI Pro и Ultra.

На первом этапе сервисы работают на английском языке в приложениях для iOS и Android, а скоро их развернут и для корпоративных клиентов Google Workspace Business.

Запуск инструментов Live стал очередным шагом компании в построении сплошной голосовой экосистемы.

Несколько месяцев назад Google добавил функцию диктовки в приложение для Mac, а смартфоны серии Pixel 11 получили инструмент Rambler на базе Gemini, автоматически удаляющий слова-паразиты из надиктованного голосового сообщения.

Также техногигант недавно выпустил новую специализированную модель Gemini 3.5 Transcribe, предназначенную для высокоточного преобразования языка в текст.

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