Велике оновлення Gemini: що зміниться у чатах, сповіщеннях та ШІ-агенті

Google готує масштабне оновлення інтерфейсу мобільного додатку Gemini. Мета- зробити роботу з чатами зручнішою та зрозумілішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

Окремі закріплені чати та новий центр сповіщень

Перші суттєві зміни стосуються бічного меню додатка. Наразі найважливіші чати, закріплені для швидкого доступу, знаходяться в одному загальному списку з останніми діалогами.

У новій версії їх винесуть в окремий блок над розділом "Останні", що полегшить пошук регулярних робочих сесій.

Крім того, іконку пошуку за текстовими запитами перенесуть у верхню частину бічного меню, а поруч із нею з'явиться новий значок у вигляді дзвіночка.

Що це означає?

Окремий центр сповіщень: у цьому розділі збиратимуться всі сповіщення від Gemini, включно зі звітами про виконані завдання, дайджести Gemini Briefs та інші сповіщення.

Збереження історії дій: раніше після свайпу системного сповіщення зі шторки смартфона знайти його всередині Gemini було проблематично - новий центр сповіщень вирішить цю проблему.

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Розумні фільтри діалогів без пошуку за словами

Для випадків, коли користувач хоче знайти давній чат, але не пам'ятає конкретних слів чи тексту запиту, Google готує спеціальні фільтри для розділу "Останні".

Замість стандартного пошуку діалоги можна буде сортувати за їхнім поточним статусом.

Серед виявлених фільтрів:

"Непрочитані",

"Готово",

"Потребує уваги",

"У процесі".

Останні два статуси призначені для відстеження тривалих завдань, які виконуються автономним ШІ-агентом Gemini Spark.

Кастомізація ШІ-агента Spark

Для цілодобового автономного помічника Gemini Spark розробники готують окремий розділ "Налаштування" (Customize) всередині бічного меню

Там знаходитимуться

Каталог навичок та додатків: користувачі зможуть знаходити нові вміння (Skills) та підключати сторонні додатки, відсортовані за категоріями ("Для вас", "Продуктивність", "Творчість").

Управління доступами: у спеціальному меню можна буде переглядати додані навички, підключати або відключати сервіси та регулювати дозволи на їхнє використання у чатах.

Також розробники подбали про мінімалізм інтерфейсу. Зараз під час виконання фонових завдань у верхньому статус-барі смартфона відображається фірмова чотирикутна зірка Gemini.

У нових налаштуваннях користувачі отримають можливість вимкнути відображення цієї іконки через системні налаштування сповіщень Android.

Наразі всі ці функції перебувають на етапі внутрішнього тестування, тому остаточний вигляд і терміни публічного релізу можуть змінюватися.