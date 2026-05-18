Більше не треба чекати місяць: у МОЗ оновили правила програми "Скринінг здоров’я 40+"

Головне: Скасування обмежень: Українці віком від 40 років відтепер можуть подавати заявку на участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+" одразу після дня народження.

Що змінилося для учасників програми

У МОЗ повідомили, що оновлений механізм участі у програмі вже запрацював. Відтепер українці та українки, яким уже виповнилося 40 років, можуть одразу подати заявку через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.

Після зарахування коштів учасник програми матиме два місяці, щоб пройти обстеження у медичному закладі-учаснику програми. Якщо гроші не використати вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Що передбачає програма "Скринінг здоров’я 40+"

Програма допомагає вчасно виявити або взяти під контроль:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет;

проблеми з ментальним здоров’ям.

За даними МОЗ, від початку дії програми скринінг уже пройшли понад 55 тисяч українців, а заявки на участь подали більш ніж 500 тисяч людей.

Наразі пройти обстеження можна у 2050 медзакладах по всій Україні.

Як подати заявку через "Дію"

Для участі в програмі потрібно:

подати заявку у застосунку "Дія";

відкрити або використати вже наявну "Дія.Картку".

Якщо застосунку немає, потрібно:

оформити картку у банку-партнері;

звернутися до ЦНАПу із заявкою.

Коли надійдуть гроші та коли їх треба використати

МОЗ повідомляє, що 2000 гривень підтримки надійдуть протягом семи днів після подання заявки. Використати ці кошти можна виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я.

Оплата проводиться одразу на всю суму в день візиту до медзакладу, який бере участь у програмі.

Для тих, хто отримав гроші після 1 травня 2026 року, діє нове правило: кошти потрібно використати протягом двох місяців із моменту зарахування.

Якщо виплата була отримана до 1 травня 2026 року, скористатися нею можна до 30 червня 2026 року.