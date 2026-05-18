Больше не надо ждать месяц: в Минздраве обновили правила программы "Скрининг здоровья 40+"

Украинцы в возрасте от 40 лет теперь могут подать заявку на участие в программе "Скрининг здоровья 40+" в любое удобное время. Ранее для этого нужно было ждать 30 дней после дня рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Главное:
В Минздраве сообщили, что обновленный механизм участия в программе уже заработал. Отныне украинцы и украинки, которым уже исполнилось 40 лет, могут сразу подать заявку через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП.
После зачисления средств участник программы будет иметь два месяца, чтобы пройти обследование в медицинском учреждении-участнике программы. Если деньги не использовать вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.
Программа помогает вовремя выявить или взять под контроль:
По данным Минздрава, с начала действия программы скрининг уже прошли более 55 тысяч украинцев, а заявки на участие подали более 500 тысяч человек.
Сейчас пройти обследование можно в 2050 медучреждениях по всей Украине.
Для участия в программе нужно:
Если приложения нет, нужно:
Минздрав сообщает, что 2000 гривен поддержки поступят в течение семи дней после подачи заявки. Использовать эти средства можно исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья.
Оплата производится сразу на всю сумму в день визита в медучреждение, которое участвует в программе.
Для тех, кто получил деньги после 1 мая 2026 года, действует новое правило: средства нужно использовать в течение двух месяцев с момента зачисления.
Если выплата была получена до 1 мая 2026 года, воспользоваться ею можно до 30 июня 2026 года.
