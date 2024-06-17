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Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Понеділок 17 червня 2024 07:24
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Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 527390 військових. Також захисники України знищили 18 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 527390 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 7958 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 15287 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 13927 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1104 од.;
  • засоби ППО - 853 од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11167 (+8) од.;
  • крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18991 (+24) од.;
  • спеціальної техніки - 2337 (+12) од.

Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.

Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області.

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Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
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