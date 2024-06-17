Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 527390 військових. Також захисники України знищили 18 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 527390 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків - 7958 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 15287 (+18) од.;
- артилерійських систем - 13927 (+14) од.;
- РСЗВ - 1104 од.;
- засоби ППО - 853 од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11167 (+8) од.;
- крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18991 (+24) од.;
- спеціальної техніки - 2337 (+12) од.
Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.
Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області.
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