Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 527390 військових. Також захисники України знищили 18 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.

Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області.

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