Російські загарбники просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську: карти ISW

Російські війська просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську. Станом на 15 червня вони утримували позиції на частині території підприємства. Чи актуальна досі ця інформація, невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що загарбники просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела надавали суперечливі повідомлення.

Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях на Агрегатному заводі, опубліковані 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині заводу. «На момент написання цієї публікації незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції», - йдеться у звіті.

Операція №2 - Луганська область

16 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бої тривали:

під Петропавлівкою,

біля Піщаного і Берестового,

біля Андріївки,

біля Макіївки, Дружелюбівки, Греківки, Невського;

в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

16 червня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але підтверджених наступів не зробили.

Генштаб ЗСУ повідомляв про невдалі російські штурми поблизу Григорівки; біля Іванівського; біля Кліщіївки та Андріївки.

16 червня російські війська продовжували наступ на авдіївському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що російські війська просунулися до багатоповерхового будинку на північ від вулиці Сумської в центрі Красногорівки.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Водяного, Побєди, Костянтинівки та Новомихайлівки.

Російські війська 16 червня продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Український Генштаб повідомив, що 16 червня окупанти випустили по Старомайорському до 54 некерованих плануючих бомб. Потужні удари плануючими бомбами вказують на те, що російські війська найближчими днями можуть активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту, зазначили в Інституті.

16 червня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Загірне (на південний захід від Гуляйполя), що викликало дебати та критику з боку російських військових блогерів. Один блогер стверджував, що заява була тактичним нюансом і що українські війська відійшли із Загірного у 2023 році. Однак особливості рельєфу в цьому районі не дозволяли російським військам створити надійний плацдарм у населеному пункті до недавнього часу. Інший блогер розкритикував нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова за вигадування історій успіху на передовій, щоб прикрити відсутність значущих перемог.

"Південна вісь"

16 червня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

15 і 16 червня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Російський блогер доповнив заяву російського солдата, який, як повідомляється, воював на заході Запорізької області, про те, що деякі російські підрозділи на цьому напрямку борються з мовними бар’єрами та поганою підготовкою солдатів, які не розмовляють російською. Солдат стверджував, що група неросійськомовних солдатів у його підрозділі одного разу кинулася на збитий український безпілотник із затримкою детонації, але інші російські солдати через мовний бар’єр не змогли попередити їх, щоб вони трималися подалі. Український дрон здетонував у них в руках, спричинивши поранення.