Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1080 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял 527 390 военных. Также защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, по последним данным Генштаба, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боесоприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

Институт изучения войны сообщает, что россияне продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.

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