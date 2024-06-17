Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1080 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял 527 390 военных. Также защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 527390 (+1080) человек ликвидировано;
- танков – 7958 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 15287 (+18) ед.;
- артиллерийских систем – 13927 (+14) ед.;
- РСЗО – 1104 ед.;
- средства ПВО – 853 ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11167 (+8) ед.;
- крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 18991 (+24) ед;
- специальной техники – 2337 (+12) ед.
Напомним, по последним данным Генштаба, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боесоприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.
Институт изучения войны сообщает, что россияне продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.
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