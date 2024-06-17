Росіяни значно наростили зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Станом на 22:00 16 червня відбулося 104 бойових зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою.

Впродовж доби Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 122 окупанти загиблими та пораненими, уражено 31 укриття особового складу ворога та склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники за підтримки авіації 10 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українськими захисниками відбито. Ситуація напружена. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Дев’ять штурмових дій в районі Верхньокам’янського та Роздолівки відбито підрозділами Сил оборони.

Тричі агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Іванівського та Андріївки на Краматорському напрямку. Втрат позицій та територій не допущено.

На Покровському напрямку ворог значно наростив зусилля. Кількість боєзіткненнь зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) російські загарбники намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського. 32 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали понад 190 окупантів вбитими та пораненими. Уражено п’ять ворожих бліндажів.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Чотири атаки в районах Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки успішно відбито українськими воїнами. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де тривають бої.

На Времівському напрямку впродовж дня окупанти за підтримки авіації здійснили 11 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Водяного, Урожайного та Старомайорського. Десять атак завершилися невдачею для російських загарбників, триває бій в районі Водяного. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.