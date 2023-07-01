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Більше сотні знищених цілей за місяць. Спецпризначенці СБУ поділились досягненнями за червень

Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці СБУ продовжують влаштовувати для ворога "пекельні ночі". Лише за червень вразили 119 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Список ворожих втрат поповнили:

  • 23 танки;
  • 8 БМП і 2 МТЛБ;
  • 18 броньовиків і 3 військових авто;
  • 10 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 2 одиниці спецтехніки;
  • 2 засоби РЕР та РЕБ;
  • 34 бліндажі та 11 вогневих позицій;
  • 3 склади БК і 3 місця зосередження особового складу.

Також було ліквідовано близько 40 окупантів й поранено 110 одиниць особового складу.

Втрати ворога

Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.

Тим часом командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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