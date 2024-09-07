Больше риска, чем преимуществ: министр обороны Нидерландов о сбитии ракет над Украиной
Возможность сбития странами-партнерами ракет и дронов РФ над Украиной имеет больше рисков, чем преимуществ. Эта идея может быть не "самым эффективным решением проблемы".
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что участие НАТО в сбитии ракет РФ над территорией Украины будет иметь ограниченные преимущества. В частности, если поставить системы ПВО на границе с Украиной, то они смогут покрыть относительно небольшую территорию.
"В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - пояснил министр.
Он добавил, что именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО. Брекельманс считает, что такой подход партнеров, в том числе в пользу Украине.
"Нужно всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, преобладают ли выгоды риски. Пока разницы нет. Такое принятое решение", - резюмировал глава Минобороны Нидерландов.
Напомним, президент Владимир Зеленский в июле сообщал, что Украина и Польша работают над механизмом, чтобы польская ППО могла читать ракеты и дроны над Украиной.
В свою очередь министр обороны Польши заявлял, что прежде, чем принять соответствующее решение, стране следует проконсультироваться с партнерами по НАТО.
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