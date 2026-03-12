Більше не просто карта: Google запускає чат-бот Gemini всередині Maps

Google перетворює свої Карти на інтелектуального помічника, інтегруючи в сервіс розмовний чат-бот Gemini та функцію імерсивної 3D-навігації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.
Компанія представляє Ask Maps - новий розмовний сервіс на базі штучного інтелекту Gemini.
Користувачі зможуть ставити складні запитання про місця у форматі діалогу, наприклад, шукати заклади за специфічними критеріями (наявність розеток або веганського меню) або планувати складні туристичні маршрути.
Сервіс аналізує дані з понад 300 мільйонів локацій та відгуки спільноти, щоб надавати персоналізовані рекомендації.
На основі отриманих відповідей можна одразу забронювати столик у ресторані або поділитися списком місць із друзями.
Google також запускає "Імерсивну навігацію" - найбільше візуальне оновлення за останні 10 років.
Основні зміни включають:
Крім того, система інформуватиме про компроміси при виборі маршрутів (наприклад, швидший шлях, але з платною дорогою) та попереджатиме про перешкоди в реальному часі.
Нагадаємо, нещодавно компанія Google представила масштабне оновлення своєї екосистеми ШІ, що дозволило Gemini краще розуміти контекст та швидше обробляти запити користувачів.
Крім того, розробники випустили нову версію моделі Gemini 3 Flash, яка вирізняється високою швидкістю роботи та оптимізацією для мобільних пристроїв.
Пізніше лінійка поповнилася оновленням Gemini 3.1 Flash, що покращило точність відповідей та можливості мультимодальної обробки даних.