Більше не просто карта: Google запускає чат-бот Gemini всередині Maps

Можливості Ask Maps

Компанія представляє Ask Maps - новий розмовний сервіс на базі штучного інтелекту Gemini.

Користувачі зможуть ставити складні запитання про місця у форматі діалогу, наприклад, шукати заклади за специфічними критеріями (наявність розеток або веганського меню) або планувати складні туристичні маршрути.

Сервіс аналізує дані з понад 300 мільйонів локацій та відгуки спільноти, щоб надавати персоналізовані рекомендації.

На основі отриманих відповідей можна одразу забронювати столик у ресторані або поділитися списком місць із друзями.

Оновлення навігації

Google також запускає "Імерсивну навігацію" - найбільше візуальне оновлення за останні 10 років.

Основні зміни включають:

3D-візуалізація - карта відображатиме реалістичні будівлі, естакади та деталі дороги (смуги руху, світлофори, пішохідні переходи).

- карта відображатиме реалістичні будівлі, естакади та деталі дороги (смуги руху, світлофори, пішохідні переходи). Природні голосові підказки - вказівки стануть більш людяними, наприклад: "Проїдьте цей з'їзд і поверніть на наступному".

- вказівки стануть більш людяними, наприклад: "Проїдьте цей з'їзд і поверніть на наступному". Допомога на фініші - при наближенні до цілі Карти підсвічуватимуть вхід до будівлі та пропонуватимуть місця для паркування поблизу.

Крім того, система інформуватиме про компроміси при виборі маршрутів (наприклад, швидший шлях, але з платною дорогою) та попереджатиме про перешкоди в реальному часі.