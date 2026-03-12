RU

Больше не просто карта: Google запускает чат-бот Gemini внутри Maps

17:25 12.03.2026 Чт
2 мин
Что изменится в ваших путешествиях, когда Google Карты начнут говорить?
aimg Сергей Козачук
Фото: Google внедряет персонализацию на основе ИИ в Карты (Getty Images)

Google превращает свои Карты в интеллектуального помощника, интегрируя в сервис разговорный чат-бот Gemini и функцию иммерсивной 3D-навигации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.

Читайте также: Google выпустил обновление для Gemini 3.1 Flash-Lite: что там интересного

Возможности Ask Maps

Компания представляет Ask Maps - новый разговорный сервис на базе искусственного интеллекта Gemini.

Пользователи смогут задавать сложные вопросы о местах в формате диалога, например, искать заведения по специфическим критериям (наличие розеток или веганского меню) или планировать сложные туристические маршруты.

Сервис анализирует данные из более 300 миллионов локаций и отзывы сообщества, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации.

На основе полученных ответов можно сразу забронировать столик в ресторане или поделиться списком мест с друзьями.

Обновление навигации

Google также запускает "Иммерсивную навигацию" - самое большое визуальное обновление за последние 10 лет.

Основные изменения включают:

  • 3D-визуализация - карта будет отображать реалистичные здания, эстакады и детали дороги (полосы движения, светофоры, пешеходные переходы).
  • Естественные голосовые подсказки - указания станут более человечными, например: "Проезжайте этот съезд и поверните на следующем".
  • Помощь на финише - при приближении к цели Карты будут подсвечивать вход в здание и предлагать места для парковки поблизости.

Кроме того, система будет информировать о компромиссах при выборе маршрутов (например, более быстрый путь, но с платной дорогой) и предупреждать о препятствиях в реальном времени.

Развитие нейросети Gemini

Напомним, недавно компания Google представила масштабное обновление своей экосистемы ИИ, что позволило Gemini лучше понимать контекст и быстрее обрабатывать запросы пользователей.

Кроме того, разработчики выпустили новую версию модели Gemini 3 Flash, которая отличается высокой скоростью работы и оптимизацией для мобильных устройств.

Позже линейка пополнилась обновлением Gemini 3.1 Flash, что улучшило точность ответов и возможности мультимодальной обработки данных.

