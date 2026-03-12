Больше не просто карта: Google запускает чат-бот Gemini внутри Maps

Google превращает свои Карты в интеллектуального помощника, интегрируя в сервис разговорный чат-бот Gemini и функцию иммерсивной 3D-навигации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.
Компания представляет Ask Maps - новый разговорный сервис на базе искусственного интеллекта Gemini.
Пользователи смогут задавать сложные вопросы о местах в формате диалога, например, искать заведения по специфическим критериям (наличие розеток или веганского меню) или планировать сложные туристические маршруты.
Сервис анализирует данные из более 300 миллионов локаций и отзывы сообщества, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации.
На основе полученных ответов можно сразу забронировать столик в ресторане или поделиться списком мест с друзьями.
Google также запускает "Иммерсивную навигацию" - самое большое визуальное обновление за последние 10 лет.
Основные изменения включают:
Кроме того, система будет информировать о компромиссах при выборе маршрутов (например, более быстрый путь, но с платной дорогой) и предупреждать о препятствиях в реальном времени.
Напомним, недавно компания Google представила масштабное обновление своей экосистемы ИИ, что позволило Gemini лучше понимать контекст и быстрее обрабатывать запросы пользователей.
Кроме того, разработчики выпустили новую версию модели Gemini 3 Flash, которая отличается высокой скоростью работы и оптимизацией для мобильных устройств.
Позже линейка пополнилась обновлением Gemini 3.1 Flash, что улучшило точность ответов и возможности мультимодальной обработки данных.