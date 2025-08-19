Більше не "припинення вогню": ЄС вже не вимагає "перемир'я" в Україні через Трампа

Семантичне зрушення спрямоване в першу чергу саме на Трампа. Європейські лідери та чиновники підтверджують цю зміну своїми заявами.

"Наше послання: зупиніть вбивства. Будь-що, що зупиняє вбивства, вітається", - сказала речник Європейської комісії Аріанна Подеста.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка 17 серпня приймала в Брюсселі президента України Володимира Зеленського, сказала майже те саме під час пресконференції.

"Ефект має полягати у припиненні вбивств. Це найважливіша частина. Незалежно від того, чи називаємо ми це припиненням вогню, чи мирною угодою, припиніть вбивства", - заявила вона.

Джерела з-поміж європейських чиновників пояснили, що Трампу вже не подобається термін "припинення вогню. Враховуючи, що використання формулювання, яке не сподобається Трампу, може спровокувати ворожнечу з його боку, лідери ЄС вирішили просто змінити риторику.

Проте 18 серпня під час зустрічі та переговорів у Білому домі європейські лідери чітко дали Трампу зрозуміти: змінилася риторика, але не основні вимоги. Зокрема це підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.