Більше не "припинення вогню": ЄС вже не вимагає "перемир'я" в Україні через Трампа

Європейський союз відмовився від закликів до "припинення вогню" в Україні та почав вимагати від Росії "припинення вбивств" в Україні. Це зроблено для того, щоб привернути до проблеми увагу президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Семантичне зрушення спрямоване в першу чергу саме на Трампа. Європейські лідери та чиновники підтверджують цю зміну своїми заявами.
"Наше послання: зупиніть вбивства. Будь-що, що зупиняє вбивства, вітається", - сказала речник Європейської комісії Аріанна Подеста.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка 17 серпня приймала в Брюсселі президента України Володимира Зеленського, сказала майже те саме під час пресконференції.
"Ефект має полягати у припиненні вбивств. Це найважливіша частина. Незалежно від того, чи називаємо ми це припиненням вогню, чи мирною угодою, припиніть вбивства", - заявила вона.
Джерела з-поміж європейських чиновників пояснили, що Трампу вже не подобається термін "припинення вогню. Враховуючи, що використання формулювання, яке не сподобається Трампу, може спровокувати ворожнечу з його боку, лідери ЄС вирішили просто змінити риторику.
Проте 18 серпня під час зустрічі та переговорів у Білому домі європейські лідери чітко дали Трампу зрозуміти: змінилася риторика, але не основні вимоги. Зокрема це підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився від своєї вимоги до Путіна припинити вогонь на лінії фронту в Україні після зустрічі на Алясці. Замість цього президент США просуває ідею укладення мирної угоди.
Але ця ідея не знайшла підтримки у лідерів Євросоюзу. Зокрема Мерц заявив, що припинення вогню залишається однією з головних умов того, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів. Його підтримав у цьому Макрон.