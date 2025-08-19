RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Больше не "прекращение огня": ЕС уже не требует "перемирия" в Украине из-за Трампа

Фото: президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и лидеры ЕС в Белом доме (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский союз отказался от призывов к "прекращению огня" в Украине и потребовал от России "прекращения убийств" в Украине. Это сделано для того, чтобы привлечь к проблеме внимание президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Семантический сдвиг направлен в первую очередь именно на Трампа. Европейские лидеры и чиновники подтверждают это изменение своими заявлениями.

"Наше послание: остановите убийства. Любое, что останавливает убийства, приветствуется", - сказала представитель Европейской комиссии Арианна Подеста.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 17 августа принимала в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского, сказала почти то же самое во время пресс-конференции.

"Эффект должен заключаться в прекращении убийств. Это самая важная часть. Независимо от того, называем ли мы это прекращением огня или мирным соглашением, прекратите убийства", - заявила она.

Источники из числа европейских чиновников объяснили, что Трампу уже не нравится термин "прекращение огня. Учитывая, что использование формулировки, которая не понравится Трампу, может спровоцировать вражду с его стороны, лидеры ЕС решили просто изменить риторику.

Однако 18 августа во время встречи и переговоров в Белом доме европейские лидеры четко дали Трампу понять: изменилась риторика, но не основные требования. В частности это подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался от своего требования к Путину прекратить огонь на линии фронта в Украине после встречи на Аляске. Вместо этого президент США продвигает идею заключения мирного соглашения.

Но эта идея не нашла поддержки у лидеров Евросоюза. В частности Мерц заявил, что прекращение огня остается одним из главных условий того, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Его поддержал в этом Макрон.

ЕвросоюзУкраинаДональд Трамп