Більше половини доби без світла: якими будуть графіки для Києва на 17 грудня

У Києві завтра, 17 грудня, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками. Електроенергії може не бути до 12,5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, завтра світло в Києві відключатимуть так:
Фото: графіки відключень світла в Києві на 17 грудня (t.me/dtek_ua)
Варто зауважити, що раніше "Укренерго" попереджало про те, що в більшості регіонів України завтра, 17 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла про те, що внаслідок перегляду списку об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.
Вона зазначила, що такий крок дасть змогу скоротити тривалість дії графіків відключень світла.