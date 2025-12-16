Более половины суток без света: какими будут графики для Киева на 17 декабря

Отключений будет меньше

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить длительность действия графиков отключений света.