Більше половини доби без світла: якими будуть графіки для Києва на 17 грудня

У Києві завтра, 17 грудня, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками. Електроенергії може не бути до 12,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, завтра світло в Києві відключатимуть так: черга 1.1 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00;

черга 1.2 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

черга 2.1 - без світла з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 2.2 - без світла з 09:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 і з 23:00 до 24:00;

черга 3.1 - без світла з 08:00 до 12:30 і з 16:00 до 19:30;

черга 3.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 19:30;

черга 4.1 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 17:30 до 22:00;

черга 4.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:00;

черга 5.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 6.1 - без світла з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:00;

черга 6.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00. Фото: графіки відключень світла в Києві на 17 грудня (t.me/dtek_ua) Варто зауважити, що раніше "Укренерго" попереджало про те, що в більшості регіонів України завтра, 17 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень.