ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Більше половини доби без світла: якими будуть графіки для Києва на 17 грудня

Київ, Вівторок 16 грудня 2025 21:31
UA EN RU
Більше половини доби без світла: якими будуть графіки для Києва на 17 грудня
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 17 грудня, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками. Електроенергії може не бути до 12,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, завтра світло в Києві відключатимуть так:

  • черга 1.1 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00;
  • черга 1.2 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.1 - без світла з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з 09:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.1 - без світла з 08:00 до 12:30 і з 16:00 до 19:30;
  • черга 3.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 19:30;
  • черга 4.1 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 17:30 до 22:00;
  • черга 4.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:00;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.1 - без світла з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00.

Фото: графіки відключень світла в Києві на 17 грудня (t.me/dtek_ua)

Варто зауважити, що раніше "Укренерго" попереджало про те, що в більшості регіонів України завтра, 17 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень.

Відключень буде менше

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла про те, що внаслідок перегляду списку об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Вона зазначила, що такий крок дасть змогу скоротити тривалість дії графіків відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі