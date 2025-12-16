Более половины суток без света: какими будут графики для Киева на 17 декабря

В Киеве завтра, 17 декабря, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам. Электроэнергии может не быть до 12,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Стоит заметить, что ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в большинстве регионов Украины завтра, 17 октября, будут действовать графики почасовых отключений.

Фото: графики отключений света в Киеве на 17 декабря (t.me/dtek_ua)

Как отметили в компании, завтра свет в Киеве будут отключать так:

Отключений будет меньше

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить длительность действия графиков отключений света.