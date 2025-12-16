ua en ru
Более половины суток без света: какими будут графики для Киева на 17 декабря

Киев, Вторник 16 декабря 2025 21:31
Более половины суток без света: какими будут графики для Киева на 17 декабря Иллюстративное фото: в Киеве будут отключать свет 17 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 17 декабря, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам. Электроэнергии может не быть до 12,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, завтра свет в Киеве будут отключать так:

  • очередь 1.1 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 17:30, с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 09:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 - без света с 08:00 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;
  • очередь 3.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 19:30;
  • очередь 4.1 - без света с 05:30 до 09:30 и с 17:30 до 22:00;
  • очередь 4.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:00.

Фото: графики отключений света в Киеве на 17 декабря (t.me/dtek_ua)

Стоит заметить, что ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в большинстве регионов Украины завтра, 17 октября, будут действовать графики почасовых отключений.

Отключений будет меньше

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Она отметила, что такой шаг позволит сократить длительность действия графиков отключений света.

