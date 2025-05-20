Більше не в "Ощадбанку". У Кабміні зробили важливу заяву про пенсії

Чому деякі пенсії зберігатимуться у ПФУ

У міністерстві нагадали, що через російську агресію проти нашої країни, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території.

При цьому вони продовжують отримувати свою пенсію - за умови проходження фізичної (зокрема відео-) ідентифікації у ПФУ.

Водночас із деякими пенсіонерами ПФУ давно не може зв'язатись (від 1 до іноді 5-7 років).

"Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати", - розповіли у Мінсоцполітики та додали, що станом на 1 жовтня 2023 року йшлося про понад 10 млрд гривень.

Це пенсії, що були нараховані українським пенсіонерам:

з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Луганської та Донецької областей (тих територій, які були окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році);

з якими не було жодного зв'язку;

які не не користувалися своїми рахунками;

які ніяк не взаємодіяли з українським банком.

"Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій", - зауважили у міністерстві.

З огляду на таку ситуацію - щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною - закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік" встановив нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Отже, на рахунках у ПФУ зберігатимуться кошти тих громадян, які:

не виїхали з ТОТ Луганської та Донецької областей;

понад рік не знімали пенсію.

За ким зберігається право отримати ці гроші

Для того, щоб виконати таку норму вищезгаданого закону, Кабінет міністрів України підготував проект спеціальних правил (постанови).

Вони чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ "Ощадбанк" до Пенсійного фонду України.

"При цьому дуже важливо, що право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані", - наголосили у Мінсоцполітики.

Уточнюється, що право на отримання цих виплат повністю зберігається:

або за власниками цих коштів (якщо вони живі);

або за їхніми законними спадкоємцями (рідними, які мають право успадкувати ці гроші).

"Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у ПФУ, чекаючи на звернення своїх власників", - пояснили українцям.

Крім того, увагу громадян звернули на те, що ця норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022);

отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення РФ;

не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік;

або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" впродовж шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Коли та як відбуватимуться зміни щодо таких пенсій

У Мінсоцполітики повідомили, що постанова уряду, яка деталізує порядок вищезгаданих змін, поки що не схвалена.

Уточнюється, що вона набере чинності не раніше 1 липня:

після її офіційного схвалення;

після її публікації.

Після цього АТ "Ощадбанк" перерахує невикористані пенсійні кошти ВПО до Пенсійного фонду України.

"Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, і у Пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина", - уточнили в міністерстві.

Хто та як саме зможе отримати ці гроші від ПФУ

Право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за будь-яких умов за їхнім власником.

У випадку, якщо людина, якій належали ці пенсійні кошти, померла - її невиплачену пенсію зможуть отримати її родичі (спадкоємці).

Після ухвалення постанови КМУ та затвердження відповідного порядку, отримати гроші можна буде від Пенсійного фонду України - звернувшись із відповідною заявою щодо отримання своєї пенсії одноразово у повному обсязі на банківський рахунок.

"Ніхто не втратить свої кошти. Найголовніше - право на ці гроші залишається за власником. Уся сума пенсії, яка була нарахована, нікуди не зникає", - наголосили у Мінсоцполітики.

Уточнюється, що після звернення до ПФУ, отримувачам повернуть одразу всю суму - перерахують на банківський рахунок.