Больше не в "Ощадбанке". В Кабмине сделали важное заявление о пенсиях

Пенсии некоторых граждан будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). То есть в "Ощадбанке" этих денег больше не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
В министерстве напомнили, что из-за российской агрессии против нашей страны, которая длится уже более 10 лет, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории.
При этом они продолжают получать свою пенсию - при условии прохождения физической (в частности видео-) идентификации в ПФУ.
В то же время с некоторыми пенсионерами ПФУ давно не может связаться (от 1 года до иногда 5-7 лет).
"Эти люди также длительное время (не менее года) не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в "Ощадбанке", который должен был бы эти пенсии выплачивать", - рассказали в Минсоцполитики и добавили, что по состоянию на 1 октября 2023 года речь шла о более 10 млрд гривен.
Это пенсии, которые были начислены украинским пенсионерам:
"Таким образом пенсии части этих пенсионеров банк использовал как свои свободные деньги для собственных операций", - отметили в министерстве.
Учитывая такую ситуацию - чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной - закон "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" установил новое правило: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.
Следовательно, на счетах в ПФУ будут храниться средства тех граждан, которые:
Для того чтобы выполнить такую норму вышеупомянутого закона, Кабинет министров Украины подготовил проект специальных правил (постановление).
Они четко определяют, как именно эти средства перейдут из АО "Ощадбанк" в Пенсионный фонд Украины.
"При этом очень важно, что право на эти деньги полностью остается за теми пенсионерами, на чьи счета они были начислены", - подчеркнули в Минсоцполитики.
Уточняется, что право на получение этих выплат полностью сохраняется:
"Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в ПФУ, ожидая обращения своих владельцев", - объяснили украинцам.
Кроме того, внимание граждан обратили на то, что эта норма касается исключительно средств тех пенсионеров, которые соответствуют одновременно всем следующим параметрам:
В Минсоцполитики сообщили, что постановление правительства, которое детализирует порядок вышеупомянутых изменений, пока не принято.
Уточняется, что оно вступит в силу не раньше 1 июля:
После этого АО "Ощадбанк" перечислит неиспользованные пенсионные средства ВПЛ в Пенсионный фонд Украины.
"Это будет касаться средств на счетах, где движение не осуществлялось более года, или если лицо не прошло физическую идентификацию, и у Пенсионного фонда отсутствует информация, жив ли этот человек", - уточнили в министерстве.
Право на пенсию и полный объем начисленных средств сохраняется при любых условиях за их владельцем.
В случае, если человек, которому принадлежали эти пенсионные средства, умер - его невыплаченную пенсию смогут получить его родственники (наследники).
После принятия постановления КМУ и утверждения соответствующего порядка, получить деньги можно будет от Пенсионного фонда Украины - обратившись с соответствующим заявлением о получении своей пенсии единовременно в полном объеме на банковский счет.
"Никто не потеряет свои средства. Самое главное - право на эти деньги остается за владельцем. Вся сумма пенсии, которая была начислена, никуда не исчезает", - отметили в Минсоцполитики.
Уточняется, что после обращения в ПФУ, получателям вернут сразу всю сумму - перечислят на банковский счет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство Украины изменило расчет советского стажа для пенсий.
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