Більше, ніж у YouTube. Стало відомо, скільки американці витрачають часу на TikTok

Американці щодня проводять у мобільному додатку TikTok майже стільки ж часу, як і за переглядом відео Netflix.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Insider Intelligence.
У звіті вказується, що час використання TikTok у США зростає щорічно, і обігнав YouTube два роки тому. За даними Insider Intelligence, TikTok викликає особливу залежність у дорослих американців віком від 25 до 54 років. Дорослі користувачі США проводять у TikTok в середньому 56 хвилин на день – на 6 хвилин менше, ніж у Netflix.
Тим часом, згідно зі звітом, час, який підлітки витрачають на перегляд традиційного телебачення, скорочується, і, ймовірно, багато телеглядачів використовують TikTok для споживання телевізійного контенту.
Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.
Канадський уряд також заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях працівників.
Крім того, дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
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