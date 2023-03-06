Больше, чем в YouTube. Стало известно, сколько американцы тратят времени на TikTok

Американцы ежедневно проводят в мобильном приложении TikTok почти столько же времени, сколько и за просмотром видео Netflix.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Insider Intelligence.
В отчете указывается, что время использования TikTok в США растет ежегодно, и обогнало YouTube два года назад. По данным Insider Intelligence, TikTok вызывает особую зависимость у взрослых американцев в возрасте от 25 до 54 лет. Взрослые пользователи США проводят в TikTok в среднем 56 минут в день – на 6 минут меньше, чем в Netflix.
Между тем, согласно отчету, время, которое подростки тратят на просмотр традиционного телевидения, сокращается, и, вероятно, многие телезрители используют TikTok для потребления телевизионного контента.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Канадское правительство также запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.
Кроме того, два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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