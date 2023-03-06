Більше, ніж у YouTube. Стало відомо, скільки американці витрачають часу на TikTok

Американці щодня проводять у мобільному додатку TikTok майже стільки ж часу, як і за переглядом відео Netflix.

У звіті вказується, що час використання TikTok у США зростає щорічно, і обігнав YouTube два роки тому. За даними Insider Intelligence, TikTok викликає особливу залежність у дорослих американців віком від 25 до 54 років. Дорослі користувачі США проводять у TikTok в середньому 56 хвилин на день – на 6 хвилин менше, ніж у Netflix.

Тим часом, згідно зі звітом, час, який підлітки витрачають на перегляд традиційного телебачення, скорочується, і, ймовірно, багато телеглядачів використовують TikTok для споживання телевізійного контенту.