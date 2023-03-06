Больше, чем в YouTube. Стало известно, сколько американцы тратят времени на TikTok

Американцы ежедневно проводят в мобильном приложении TikTok почти столько же времени, сколько и за просмотром видео Netflix.

В отчете указывается, что время использования TikTok в США растет ежегодно, и обогнало YouTube два года назад. По данным Insider Intelligence, TikTok вызывает особую зависимость у взрослых американцев в возрасте от 25 до 54 лет. Взрослые пользователи США проводят в TikTok в среднем 56 минут в день – на 6 минут меньше, чем в Netflix.

Между тем, согласно отчету, время, которое подростки тратят на просмотр традиционного телевидения, сокращается, и, вероятно, многие телезрители используют TikTok для потребления телевизионного контента.