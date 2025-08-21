ua en ru
Більше ніж три країни готові направити війська в Україну, - Єрмак

Четвер 21 серпня 2025 11:33
Більше ніж три країни готові направити війська в Україну, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Низка країн готові направити свої війська в Україну, але остаточні рішення потребують узгодження зі Сполученими Штатами, щоб зберегти єдність фронту та визначити спільні правила бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

На запитання журналістів, чи можуть Німеччина, Велика Британія та Франція вже направити війська в Україну, Єрмак підтвердив готовність частини союзників до такого кроку.

"Я можу підтвердити, що понад три країни готові направити солдатів, але не хочу називати конкретні держави, хоча деякі з тих, кого ви згадали, дійсно є серед них. Усе це потрібно узгодити зі Сполученими Штатами, щоб зберегти єдність нашого фронту та виробити спільні правила бойових дій. У нас точно будуть союзні війська на нашій землі", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про кількість іноземних військових, Єрмак пояснив, що наразі триває оцінка потреб.

"У нас довгий кордон з Росією, і наші командири аналізують, який розмір іноземних контингентів необхідний для його охорони. Потрібно визначити характер їхнього мандату, способи розгортання, прерогативи та межі місії", - додав очільник ОП.

Гарантії безпеки для України

Як відомо, "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни.

Естонія погодилась відправити в Україну роту миротворців.Однак прем’єр-міністр країни Крістен Міха наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно.

У Латвії також готові розглянути відправлення військ в Україну, але є певні умови.

Швеція погодилась зробити свій внесок у гарантії безпеки для України. Зокрема, країна може допомогти з повітряним спостереженням та військово-морськими ресурсами.

Крім того, Британія заявила про готовність направити свої війська до України для захисту повітряного простору та морських портів, однак розміщувати їх поблизу лінії фронту з РФ не планує.

За даними видання Bloomberg, після зустрічі у Білому домі близько 10 країн готові відправити війська до України.

