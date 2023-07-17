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Більше ніж планували. У Росії два роки поспіль підвищуватимуть ціни на газ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Оптові ціни на російський газ "Газпрому" підвищуватимуть два роки поспіль загалом на 16%. Раніше інше профільне відомство планувало скромніше підвищення цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Федеральної антимонопольної служби РФ, про які пише видання "Интерфакс".

Зазначається, що ціни буде підвищено з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року для всіх категорій споживачів. Йдеться про звичайне населення, а також і про промисловість.

Раніше планувалося менше зростання цін

У версії Макропрогнозу від вересня 2022 року передбачалося скромніше підвищення - по 7% у 2024 і 2025 роках.

У квітні поточного року Мінекономрозвитку презентувало оновлений Макропрогноз, проте можливий розмір індексації цін на газ в опублікованих матеріалах не зазначався.

На що витратять гроші

У Федеральній антимонопольній службі РФ повідомляли, що отримані кошти будуть спрямовані на соціальну газифікацію регіонів і будівництво нових газопроводів для споживачів.

Ситуація з російським газом

Раніше повідомлялось, що доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.

Також комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його поставки будуть припинені з боку Москви.

Міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер говорила, що Австрія повинна діяти швидше, щоб побороти свою залежність від російського природного газу.

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