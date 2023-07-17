Больше чем планировали. В России два года подряд будут повышать цены на газ

Отмечается, что цены будут повышены с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей. Речь идет об обычном населении, а также и про промышленность.

Ранее планировалось меньший рост цен

В версии Макропрогноза от сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение - по 7% в 2024 и 2025 годах.

В апреле текущего года Минэкономразвития презентовало обновленный Макропрогноз, однако возможный размер индексации цен на газ в опубликованных материалах не указывался.

На что потратят деньги

В Федеральной антимонопольной службе РФ сообщали, что полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

Ситуация с российским газом

Ранее сообщалось, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут прекращены со стороны Москвы.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер говорила, что Австрия должна действовать быстрее, чтобы побороть свою зависимость от российского природного газа.