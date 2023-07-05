Доходи Москви від продажу нафти та газу впали більш ніж на чверть

Доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Надходження до бюджету від податків на нафту та газ у червні скоротилися на 26% порівняно з минулим роком і становили майже 529 млрд рублів (5,84 млрд доларів). Податки на газ впали на 54% до 125,7 млрд рублів, а доходи від нафти і нафтопродуктів, на які припадає більше 76% виручки від продажу вуглеводнів, за підрахунками Bloomberg, скоротилися майже на одну десяту до 402,8 млрд рублів.

Війна Росії проти України лягає важким тягарем на російську скарбницю на тлі зростання видатків на фінансування військової агресії Кремля, тоді як економіка країни перебуває під санкціями Заходу. Податки від нафтогазової галузі залишаються ключовим джерелом доходів, хоча нині вони становлять менше третини надходжень до російського бюджету.

Раніше цього року Росія змінила спосіб оцінки цін на нафту з метою оподаткування, щоб збільшити доходи бюджету після того, як країни "Великої сімки" ввели межу цін на свої продажі нафти, а Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту нафти та нафтопродуктів морським шляхом.

Міністерство фінансів запровадило дисконт до світового стандарту Brent, який встановлює мінімальну ціну на нафту в країні з метою бюджету. Якщо російська нафта торгується вище за поріг, міністерство використовує переважну ринкову ціну для розрахунку податків. У червні основна експортна суміш Росії Urals коштувала в середньому 55,28 долара за барель, що на 8,6 долара вище за ціну, розраховану з використанням дисконтного механізму.

Падіння рубля

Російський рубль 5 червня продовжує знижуватися до основних світових валют. При цьому євро підійшов до рівня 99 рублів за євро, а долар піднявся 90,8 рубля. Обидві валюти досягли максимальних значень із 28-29 березня минулого року.

Нагадаємо, прибутки російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.