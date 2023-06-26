Міністр енергетики Австрії: необхідно швидше позбутися поставок газу з РФ

Австрія повинна діяти швидше, щоб побороти свою залежність від російського природного газу. Причиною для цього стали останні події у РФ, які пов'язані зі спробою заколота ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Австрії Леонори Гевесслер , яку приводить Bloomberg.

"Ясно, що ми не просунулися далеко або досить швидко, щоб відмовитися від російського газу", - сказала вона в понеділок на брифінгу для преси у Відні після зустрічі з керівниками комунальних підприємств.

Вона наголосила, що поставки з Росії ненадійні і залишаться ненадійними.

Ситуація з російським газом у Австрії

Її коментарі з'явились після нещодавніх коливань ринку з приводу середньострокових перспектив газових потоків у Центральну Європу, де Росія забезпечує більшу частину поставок до Австрії.

Це паливо, як і раніше, надходить через трубопроводи, які розташовані в Україні. Вважається, що ці поставки можуть відключити в будь-який день.

Що Австрія робить задля зниження залежності

За словами міністра, Австрія ясно дала зрозуміти, що компанії країни не повинні укладати жодних нових угод про купівлю російського газу.

Державна компанія OMV AG вже понад півстоліття є основним каналом для поставок російського газу до Австрії, і в компанії все ще є довгостроковий контракт на поставку до 2040 року.

"Ще багато що належить зробити. Позитивна ситуація з поставками наразі може швидко перерости в дорогу кризу через раптове припинення поставок із Росії", - додала Гевесслер.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

У квітні повідомлялось, що Австрія розглядає Російську Федерацію як важливого та стратегічного партнера Євросоюзу на рівні зі Сполученими Штатами.

Також місяцт тому заявляли, що ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) та її лідер Герберт Кікль, використовуючи нейтралітет країни в прикритті, фактично сприяють Росії та служать інструментом її пропаганди в Австрії та Європі в цілому.

Нещодавно австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.