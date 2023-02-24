Більше ніж в Афганській війні: в ЗМІ назвали підтверджену кількість загиблих окупантів
Журналісти змогли підтвердити загибель 15 тисяч російських окупантів в Україні. Цифра вища, ніж офіційне число загиблих в Афганській війні, проте значно нижча від офіційної статистики Генштабу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meduza.
З початку повномасштабного вторгнення Росії, як пишуть ЗМІ, підтверджено загибель 15 136 окупантів. Інформація була зібрана на основі відкритих даних.
Серед загиблих:
- більше 1200 мобілізованих;
- більше 1300 ув'язнених;
- більше ніж 1800 офіцерів;
- 199 офіцерів вищого рангу - підполковників, полковників і генералів.
Лише за рік війни проти України, ворог втратив більше росіян, ніж Радянський Союз за час Афганської війни. Тоді ж, згідно з офіційними оцінками, загинули 15 051 людина.
Водночас журналісти зауважили, що реальний рівень втрат значно вищий, оскільки були враховані випадки, які підтверджуються публічно.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 970 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 146 820 військових.
Тим часом наші герої також відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області. Внаслідок невдалого штурму росіяни втрати 70 осіб з особового складу.
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