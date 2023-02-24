Больше чем в Афганской войне: в СМИ назвали подтвержденное количество погибших оккупантов

Журналисты смогли подтвердить гибель 15 тысяч российских оккупантов в Украине. Цифра выше, чем официальное число погибших в Афганской войне, однако значительно ниже официальной статистики Генштаба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

С начала полномасштабного вторжения России, как пишут СМИ, подтверждена гибель 15 136 оккупантов. Информация была собрана на базе открытых данных. Среди погибших: более 1200 мобилизованных;

более 1300 заключенных;

более 1800 офицеров;

199 офицеров высшего ранга - подполковников, полковников и генералов. Только за год войны против Украины, враг потерял больше россиян, чем Советский Союз за время Афганской войны. Тогда же, согласно официальным оценкам, погибли 15 051 человек. В то же время журналисты отметили, что реальный уровень потерь значительно выше, поскольку были учтены случаи, которые подтверждаются публично.