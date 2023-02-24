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Больше чем в Афганской войне: в СМИ назвали подтвержденное количество погибших оккупантов

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Пятница 24 февраля 2023 14:51
Больше чем в Афганской войне: в СМИ назвали подтвержденное количество погибших оккупантов Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Журналисты смогли подтвердить гибель 15 тысяч российских оккупантов в Украине. Цифра выше, чем официальное число погибших в Афганской войне, однако значительно ниже официальной статистики Генштаба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

С начала полномасштабного вторжения России, как пишут СМИ, подтверждена гибель 15 136 оккупантов. Информация была собрана на базе открытых данных.

Среди погибших:

  • более 1200 мобилизованных;
  • более 1300 заключенных;
  • более 1800 офицеров;
  • 199 офицеров высшего ранга - подполковников, полковников и генералов.

Только за год войны против Украины, враг потерял больше россиян, чем Советский Союз за время Афганской войны. Тогда же, согласно официальным оценкам, погибли 15 051 человек.

В то же время журналисты отметили, что реальный уровень потерь значительно выше, поскольку были учтены случаи, которые подтверждаются публично.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 970 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 146 820 военных.

Тем временем наши герои также отразили наступление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области. В результате неудачного штурма россияне потери 70 человек из личного состава.

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