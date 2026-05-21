Більше, ніж історія: ПЦУ пояснила, чим насправді важливе свято Вознесіння Господнього

10:18 21.05.2026 Чт
3 хв
Цей день завершує сорокаденне вшанування Пасхи, але особливий не тільки цим
aimg Ірина Костенко
Долучитись до Божественної літургії з нагоди свята можна онлайн (кадр із відео: youtube.com/@pomisna-ocu)

Сьогодні, 21 травня, українці відзначають одне з найбільших християнських свят - Вознесіння Господнє. При цьому кожному важливо розуміти справжню глибоку суть цього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Чим важливе свято Вознесіння Господнього

Українцям нагадали, що нинішнім святом завершується сорокаденне вшанування Пасхи Господньої.

"Як Христос протягом сорока днів після Воскресіння являвся Своїм учням, так і ми протягом сорока днів прославляли Його перемогу над смертю", - пояснили у ПЦУ.

Уточнюється, що про подію Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо "нам свідчить Писання".

Апостол і євангелист Лука (в Євангелії та у книзі Діянь) описує, як Спаситель "подав останні настанови учням Своїм", а потім "вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла його з очей їхніх".

Тим часом апостол Марк додає, що Господь "вознісся на небо і сів праворуч Бога".

"Це є надзвичайне свідчення, адже вказує не на просте переміщення у просторі, але на нову реальність буття людини як творіння - у єднанні з Богом Творцем", - наголосили у ПЦУ.

Тобто якщо "раніше між Богом як Творцем і людиною як творінням була велика відстань" (не так просторова, як за самою природою), то в особі Господа Ісуса Христа "відбувається єднання Божества і людства".

"Те, що Христос вже не лише як Син Божий, але і як Син Людський, перебуває на небесах - відкриває небеса і для нас, тих хто віруємо в Нього і слідуємо за Христом", - констатували у ПЦУ.

ПЦУ привітала українців зі святом Вознесіння Господнього (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Отже і головне значення події Вознесіння Господнього:

  • не лише в тому, що Христос зійшов на небо;
  • але в тому, що він відкрив шлях на небо для всіх нас;
  • у тому, що він дарував можливість для кожного, хто вірує, прийняти благодать Святого Духа.

У ПЦУ зауважили, що з одного боку Вознесіння "є ніби завершенням земного життя Господа нашого Ісуса Христа".

Але з іншого боку, ця подія стає "початком нового, іншого буття".

"Адже якщо життєвий досвід вказує нам, що кожна людина народжується, живе, а потім раніше чи пізніше помирає і тілом повертається в землю, з якої взята, то у Христі та через Христа ми бачимо продовження цього - воскресіння тілесне і вхід до вічного, небесного життя", - пояснили у ПЦУ.

Повідомляється, що саме тому "ми так радіємо в цей день і по-особливому його святкуємо".

"Бо знаємо: Вознесіння Господнє звершене для нас, щоб і ми, після смерті та загального воскресіння, мали можливість бути там, де Христос - поруч з Богом, у житті блаженному, вічному", - додали у ПЦУ.

Як долучитись до Божественної літургії онлайн

Сьогодні, з нагоди свята Вознесіння Господнього, Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолює Божественну літургію у Вознесенському храмі міста Мостиська Яворівського району Львівської області.

Доєднатись до спільної молитви всі охочі можуть онлайн:

