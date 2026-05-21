RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Больше, чем история: ПЦУ объяснила, чем на самом деле важен праздник Вознесения Господня

10:18 21.05.2026 Чт
3 мин
Этот день завершает сорокадневное чествование Пасхи, но особенный не только этим
aimg Ирина Костенко
Приобщиться к Божественной литургии по случаю праздника можно онлайн (кадр из видео: youtube.com/@pomisna-ocu)

Сегодня, 21 мая, украинцы отмечают один из самых больших христианских праздников - Вознесение Господне. При этом каждому важно понимать истинную глубокую суть этого дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Читайте также: Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники

Чем важен праздник Вознесения Господня

Украинцам напомнили, что нынешним праздником завершается сорокадневное чествование Пасхи Господней.

"Как Христос в течение сорока дней после Воскресения являлся Своим ученикам, так и мы в течение сорока дней прославляли Его победу над смертью", - объяснили в ПЦУ.

Уточняется, что о событии Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо "нам свидетельствует Писание".

Апостол и евангелист Лука (в Евангелии и в книге Деяний) описывает, как Спаситель "подал последние наставления ученикам Своим", а затем "вознесся перед их глазами, и облако взяло его из глаз их".

Между тем апостол Марк добавляет, что Господь "вознесся на небо и сел одесную Бога".

"Это чрезвычайное свидетельство, ведь указывает не на простое перемещение в пространстве, но на новую реальность бытия человека как творения - в единении с Богом Творцом", - подчеркнули в ПЦУ.

То есть если "раньше между Богом как Творцом и человеком как творением было большое расстояние" (не так пространственное, как по самой природе), то в лице Господа Иисуса Христа "происходит единение Божества и человечества".

"То, что Христос уже не только как Сын Божий, но и как Сын Человеческий, находится на небесах - открывает небеса и для нас, тех кто веруем в Него и следуем за Христом", - констатировали в ПЦУ.

ПЦУ поздравила украинцев с праздником Вознесения Господня (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Таким образом и главное значение события Вознесения Господня:

  • не только в том, что Христос сошел на небо;
  • но в том, что он открыл путь на небо для всех нас;
  • в том, что он даровал возможность для каждого верующего принять благодать Святого Духа.

В ПЦУ отметили, что с одной стороны Вознесение "является как бы завершением земной жизни Господа нашего Иисуса Христа".

Но с другой стороны, это событие становится "началом нового, иного бытия".

"Ведь если жизненный опыт указывает нам, что каждый человек рождается, живет, а потом раньше или позже умирает и телом возвращается в землю, из которой взят, то во Христе и через Христа мы видим продолжение этого - воскресение телесное и вход в вечную, небесную жизнь", - объяснили в ПЦУ.

Сообщается, что именно поэтому "мы так радуемся в этот день и по-особенному его празднуем".

"Потому что знаем: Вознесение Господне совершено для нас, чтобы и мы, после смерти и всеобщего воскресения, имели возможность быть там, где Христос - рядом с Богом, в жизни блаженной, вечной", - добавили в ПЦУ.

Как приобщиться к Божественной литургии онлайн

Сегодня, по случаю праздника Вознесения Господня, Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавляет Божественную литургию в Вознесенском храме города Мостиска Яворивского района Львовской области.

Присоединиться к общей молитве все желающие могут онлайн:

Напомним, ранее ПЦУ объяснила, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм и как просить благословения у священника.

Кроме того, украинцам рассказали, как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать при этом не стоит.

Читайте также о церковном календаре на май 2026 года (к каким праздникам еще готовиться украинцам по новому стилю).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПасхаПЦУВознесениеритуалыЦерковный календарьПраздникиТрадицииВерование