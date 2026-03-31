Більше ніяких 80 км/год: киян попередили про важливі зміни на дорогах

11:24 31.03.2026 Вт
2 хв
У КМДА пояснили, чи змінюватимуть швидкісні обмеження у столиці влітку
aimg Костянтин Широкун
Фото: киян попередили про важливі зміни на дорогах (facebook.com/kyivpatrol)

На київських магістралях у весняно-літній період не підвищуватимуть максимально дозволену швидкість для автомобілів до 80 км/год.

"У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі", - зазначили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, фахівці перевірили стан визначених ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень. Під час оцінки врахували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику дорожньо-транспортних пригод за попередній рік.

У Департаменті зазначають, що рішення вплинули й наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

"Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності", - долали у КМДА.

Отже, з 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Зміни для водіїв у 2026 році

Нагадаємо, з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 камер для автоматичного фіксування порушень Правил дорожнього руху.

Також в Україні вже в цьому році планують впровадити систему штрафних балів для водіїв. За певну кількість порушень людей будуть позбавляти водійських прав.

Зазначається, що така система працює в Німеччині, Франції, США та Польщі. Вона показала певні результати і дає змогу налякати порушників і отримати віддачу від їх свідомості, щоб вони керували транспортом не порушуючи ПДР.

Більше по темі:
ПДРКиївШтрафиПоліція КиєваКМДА