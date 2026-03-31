Больше никаких 80 км/ч: киевлян предупредили о важных изменениях на дорогах

11:24 31.03.2026 Вт
2 мин
В КГГА объяснили, будут ли менять скоростные ограничения в столице летом
aimg Константин Широкун
Фото: киевлян предупредили о важных изменениях на дорогах (facebook.com/kyivpatrol)

На киевских магистралях в весенне-летний период не будут повышать максимально разрешенную скорость для автомобилей до 80 км/ч.

"В весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение приняли после комплексного обследования городской улично-дорожной сети", - отметили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, специалисты проверили состояние определенных участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений. При оценке учли наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику дорожно-транспортных происшествий за предыдущий год.

В Департаменте отмечают, что на решение повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

"Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы. Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры для снижения скорости и минимизации аварийности", - заявили в КГГА.

Итак, с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости - до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Изменения для водителей в 2026 году

Напомним, с 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработали еще 37 камер для автоматического фиксирования нарушений Правил дорожного движения.

Также в Украине уже в этом году планируют внедрить систему штрафных баллов для водителей. За определенное количество нарушений людей будут лишать водительских прав.

Отмечается, что такая система работает в Германии, Франции, США и Польше. Она показала определенные результаты и позволяет напугать нарушителей и получить отдачу от их сознания, чтобы они управляли транспортом не нарушая ПДД.

