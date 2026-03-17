UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Більше не недосяжний": Шойгу визнав загрозу українських ударів по Уралу

13:10 17.03.2026 Вт
2 хв
Україна нарощує дальність ударів углиб РФ
Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Шойгу (kremlin ru)

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Урал опинився в зоні безпосередньої загрози з боку України. Ще недавно регіон вважався недосяжним для повітряних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Ura.

Фото: Урал тепер перебуває в зоні загрози ударів України (інфографіка РБК-Україна)

Шойгу заявив, що ще недавно регіон був недосяжним для українських ударів, проте зараз ситуація змінилась.

"Так, ще недавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози", - сказав він.

Удар по заводу "Іскандерів"

Нагадаємо, 20 лютого українські воїни завдали удару по Воткінському заводу. Як стало відомо пізніше, для атаки вони використовували ракети українського виробництва "Фламінго".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ракети пролетіли 1400 кілометрів. Він додав, що всі ракети, які були запущені, долетіли до російського ракетного заводу.

OSINT-аналітики повідомляли, що ракети влучили по корпусу заводу №19 - це гальвано-штампувальний цех.Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.

Аналітики зазначили, що характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху перебував всередині будівлі, що, ймовірно, призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
