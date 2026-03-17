"Більше не недосяжний": Шойгу визнав загрозу українських ударів по Уралу

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Урал опинився в зоні безпосередньої загрози з боку України. Ще недавно регіон вважався недосяжним для повітряних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Ura.
Шойгу заявив, що ще недавно регіон був недосяжним для українських ударів, проте зараз ситуація змінилась.
"Так, ще недавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози", - сказав він.
Нагадаємо, 20 лютого українські воїни завдали удару по Воткінському заводу. Як стало відомо пізніше, для атаки вони використовували ракети українського виробництва "Фламінго".
Президент України Володимир Зеленський розповів, що ракети пролетіли 1400 кілометрів. Він додав, що всі ракети, які були запущені, долетіли до російського ракетного заводу.
OSINT-аналітики повідомляли, що ракети влучили по корпусу заводу №19 - це гальвано-штампувальний цех.Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.
Аналітики зазначили, що характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху перебував всередині будівлі, що, ймовірно, призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.