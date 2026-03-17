"Больше не недосягаемый": Шойгу признал угрозу украинских ударов по Уралу

Шойгу заявил, что еще недавно регион был недосягаемым для украинских ударов, однако сейчас ситуация изменилась.

"Да, еще недавно Урал был недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", - сказал он.

Удар по заводу "Искандеров"

Напомним, 20 февраля украинские воины нанесли удар по Воткинскому заводу. Как стало известно позже, для атаки они использовали ракеты украинского производства "Фламинго".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ракеты пролетели 1400 километров. Он добавил, что все ракеты, которые были запущены, долетели до российского ракетного завода.