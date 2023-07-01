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Більше не мріє? Лукашенко заявив, що ядерна зброя в Білорусі ніколи не буде використана

Новость на русском →
Субота 01 липня 2023 07:51
Більше не мріє? Лукашенко заявив, що ядерна зброя в Білорусі ніколи не буде використана Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про впевненість у тому, що тактична ядерна зброя РФ, яку розмістили в його країні, нібито "ніколи не буде використана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму зверненні, присвяченому Дню незалежності Білорусі, Лукашенко заявив, що "все більше і більше переконується", що ядерна зброя має бути розміщена в Білорусі - "в надійному місці".

"Я впевнений, що нам ніколи не доведеться її використовувати, поки вона тут. І жоден ворог не ступить на нашу землю", - сказав він.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

В травні цього року міністри оборони РФ та Білорусі домовились про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Лукашенко майже одразу почав мріяти про удари "ядеркою" по "ворогам" країни. Однак довго ці мрії не тривали, адже в РФ заявили, що залишають контроль над ядерною зброєю за собою.

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Білорусь Ядерна зброя
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